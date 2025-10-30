Шмигаль: Міноборони виділяє 1,9 млрд гривень для закупівлі безпілотників та іншої техніки через DOT-Chain Defence

Міністерство оборони виділяє додаткові 1,9 млрд грн для закупівлі безпілотників та іншої техніки через DOT-Chain Defence.

Про це повідомляє глава Міноборони України Денис Шмигаль.

"Міністерство оборони виділило додаткові 1,9 млрд грн для закупівлі безпілотників та іншої техніки через DOT-Chain Defence. До маркетплейсу долучаються ще 50 бригад Збройних Сил України – тепер через систему працюють уже 180 підрозділів", – ідеться у повідомленні.

За три місяці через маркетплейс DOT-Chain Defence до війська поставлено майже 100 000 дронів на суму 3,74 млрд грн. Середній термін постачання техніки "з наявності" – лише 10 днів.

DOT-Chain Defence – це зручна та прозора система, де підрозділи самі обирають потрібні засоби, а "Агенція оборонних закупівель" бере на себе бюрократію.