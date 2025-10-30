Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Повторний аукціон з продажу стадіону "Дніпро-Арена" зірвався через відсутність заявок

Початкова вартість лоту становила 150 млн грн. 

Повторний аукціон з продажу стадіону "Дніпро-Арена" зірвався через відсутність заявок
"Дніпро-Арена"
Фото: ffu.ua

Запланований на 30 жовтня повторний аукціон із продажу стадіону "Дніпро-Арена" та колишньої тренувальної бази футбольного клубу "Дніпро", що знаходяться у власності державного ПриватБанку, не відбувся через відсутність заявок.

Про це свідчать дані системи Prozorro.Продажі.

Початкова вартість лоту становила 150 млн грн, гарантійний внесок для участі в аукціоні – 5% стартової ціни, або 7,5 млн грн, прийом пропозицій тривав із 30 вересня до 29 жовтня 2025 року.

Це була вже друга спроба продати стадіон разом із пов’язаними об’єктами спортивної інфраструктури. 

В банку поки не коментували, що планують робити з активом після другої невдалої спроби продажу.

  • Стадіон "Дніпро-Арена" будувався для Євро-2012, однак місто не отримало право приймати матчі, через невиконання інфраструктурних вимог (аеропорт, готелі). Водночас, на уьому проходили матчі національної збірної України, а також єврокубкові поєдинки ФК "Дніпро". 
  • У 2022 році ПриватБанк уже виставляв на продаж стадіон "Дніпро-Арена" та тренувальну базу. Тоді стартова ціна лота становила понад 113 млн грн, але торги не відбулися. 

 
