Повторний аукціон з продажу стадіону "Дніпро-Арена" зірвався через відсутність заявок

Запланований на 30 жовтня повторний аукціон із продажу стадіону "Дніпро-Арена" та колишньої тренувальної бази футбольного клубу "Дніпро", що знаходяться у власності державного ПриватБанку, не відбувся через відсутність заявок.

Про це свідчать дані системи Prozorro.Продажі.

Початкова вартість лоту становила 150 млн грн, гарантійний внесок для участі в аукціоні – 5% стартової ціни, або 7,5 млн грн, прийом пропозицій тривав із 30 вересня до 29 жовтня 2025 року.

Це була вже друга спроба продати стадіон разом із пов’язаними об’єктами спортивної інфраструктури.

В банку поки не коментували, що планують робити з активом після другої невдалої спроби продажу.