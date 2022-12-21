У "Дніпрі" прокоментували інформацію про продаж з аукціону клубної бази та майна стадіону

Генеральний директор "Дніпра" Андрій Стеценко прокоментував слова екстренера команди Мирона Маркевича про борги перед ним та продаж державою клубної бази.

"То ми це не заперечуємо. Борги як були, так вони і є, в тому числі перед Маркевичем. Правильно Мирон Богданович каже. Де він узяв конкретну цифру у 30 гравців, сказати не можу. Та це й не важливо. Головне, що ми від цих боргів не відмовляємось", – цитує Стеценка fanday.net. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Про це (що стадіон та заміську базу збираються на початку наступного року виставити на аукціон, - прим. LB.ua) я дізнався з преси.

Навчально-тренувальна база та "Дніпро-Арена" є власність "Приватбанку", який у зв'язку з націоналізацією є державною власністю. Що спонукало державу виставити ці два об'єкти на аукціон, я гадки не маю? – зазначив функціонер.