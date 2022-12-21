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У "Дніпрі" прокоментували інформацію про продаж з аукціону клубної бази та майна стадіону

У клубі знають про це.

У "Дніпрі" прокоментували інформацію про продаж з аукціону клубної бази та майна стадіону
Фото: ФК "Дніпро"

Генеральний директор "Дніпра" Андрій Стеценко прокоментував слова екстренера команди Мирона Маркевича про борги перед ним та продаж державою клубної бази.

"То ми це не заперечуємо. Борги як були, так вони і є, в тому числі перед Маркевичем. Правильно Мирон Богданович каже. Де він узяв конкретну цифру у 30 гравців, сказати не можу. Та це й не важливо. Головне, що ми від цих боргів не відмовляємось", – цитує Стеценка fanday.net.

"Про це (що стадіон та заміську базу збираються на початку наступного року виставити на аукціон, - прим. LB.ua) я дізнався з преси.

Навчально-тренувальна база та "Дніпро-Арена" є власність "Приватбанку", який у зв'язку з націоналізацією є державною власністю. Що спонукало державу виставити ці два об'єкти на аукціон, я гадки не маю? – зазначив функціонер.

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