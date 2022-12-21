Генеральний директор "Шахтаря" звинуватив ФІФА у відвертій підтримці Росії

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін на своїй сторінці у Facebook висловився про рішення ФІФА блокувати виступ президента України Володимира Зеленського перед фінальним матчем Чемпіонату світ-2022 у Катарі.

За словами функціонера, це демонструє проросійську спрямованість організації.

"Чемпіонат світу з футболу в Катарі ще раз показав усю сутність ФІФА - це відверто проросійська організація, яка не соромиться підтримувати Росію, хоч і намагається робити це приховано.

У всі часи мундіаль був святом для вболівальників з усієї планети. Він об'єднував людей, різні народи і континенти, відкривав нові кордони і надавав майданчик для миру. Навіть якщо твоя збірна не бере участі у світовій першості, ти однаково міг приїхати і насолодитися атмосферою футбольного торжества. Але в Катарі не у всіх була така можливість.

Ще в жовтні влада Катару перестала пропускати українців у свою країну. Нашим уболівальникам не видавали дозвіл на в'їзд і не дозволяли оформити Hayya Card - персоніфікований документ, за яким можна потрапити на матчі чемпіонату світу. Потрібно було подати заявку, але рішення не ухвалювалося. У той час як росіяни отримували карту за один день.

Ставлення ФІФА до України загалом і війни, яку розв'язала Росія в нашій країні, підкреслює і факт відмови президенту Зеленському у відеозверненні з меседжем миру до всього світу перед фіналом ЧС-2022. Вирішальний матч мундіалю дивилися 1,2 мільярда людей по всій планеті, забрати можливість виступити перед такою аудиторією - моральний злочин перед людством.

Make football work for society або Примусьте футбол працювати на суспільство - це одна з цілей Візії ФІФА 2020-2023, яку вона сама рекламує. Але чомусь щодо України та українців це не працює. Протягом усіх десяти місяців війни ми бачимо, наскільки упереджено ФІФА та її керівництво ставляться до України. Маючи величезні ресурси і вплив у світі, вони не зробили нічого, щоб вплинути на агресора і зупинити війну.

Футбол поза політикою? Але ж війна - це не політика, це загибель сотень тисяч людей, зруйновані будинки й долі. Але за час чемпіонату світу в Катарі ФІФА жодного разу не звернула увагу світу на геноцид українців.

ФІФА ставить на межу виживання українські клуби, думаючи лише про заробітки агентів, не поважає українських уболівальників, створюючи їм перешкоди в перегляді матчів, і за першої нагоди підіграє Росії.

ФІФА із суто політичної, має трансформуватися в більш професійну організацію - коли в основі ухвалення рішень мають бути насамперед цінності, а не політичні та економічні інтереси окремих країн та їхніх представників", - підкреслив Палкін.