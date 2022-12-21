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Ярмоленко відзначився черговим голом у матчі чемпіонату ОАЕ

Українець відкрив рахунок у матчі з "Бані Ясом".

Ярмоленко відзначився черговим голом у матчі чемпіонату ОАЕ
Андрій Ярмоленко
Фото: "Аль-Айн"

Форвард збірної України та еміратського "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко вчетверте за сезон відзначився голом за клуб чинних чемпіонів країни.

Це сталося в матчі 11-го туру чемпіонату ОАЕ, в якому команда Сергія Реброва приймала "Бані Яс".

Андрій відкрив рахунок у поєдинку на 28-й хвилині. Зазначимо, що основну роботу в епізоді із забитим голом зробили його партнеру, а українцю залишалося лише не схибити з 11 метрів.

Сам матч завершився внічию – 2:2.

Додамо, що Ярмоленка замінили на 69-ій хвилині матчу: замість нього на поле вийшов бразилець Жонатан Сантос.

Ярмоленко перейшов до "Аль-Айна" в липні 2022 року. У цьому сезоні він зіграв за нову команду 14 матчів.

Наразі "Аль-Айн" посідає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ з 18 очками після 11 матчів. Від лідерів ліги – дубайського "Аль-Ахлі" – клуб відділяє 7 очок.

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