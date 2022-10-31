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Керівництво "Аль-Айна" офіційно спростувало інформацію про звільнення Реброва

Боси еміратського клубу висловили підтримку тренерському штабу.

Керівництво "Аль-Айна" офіційно спростувало інформацію про звільнення Реброва
Сергій Ребров
Фото: ФК "Аль-Айн"

Керівництво еміратського клубу "Аль-Айн" після кількох невдалих матчів публічно підтримало головного тренера Сергія Реброва та команду, за яку виступає український вінгер Андрій Ярмоленко.

"Керівництво футбольного клубу "Аль-Айн" підтверджує свою довіру та впевненість у зусиллях тренерського штабу та гравців команди. Ми створимо всі умови, щоб команда досягла поставленої мети у всіх змаганнях, в яких вона бере участь у цьому сезоні", – йдеться у заяві клубу.

В останніх трьох матчах чемпіонату ОАЕ "Аль-Айн" зазнав двох поразок. Після 8 турів підопічні Реброва посідають 8-е місце, відстаючи від лідера на 3 очки.

На рахунку Ярмоленка 3 голи та 4 асисти у семи офіційних матчах за еміратський клуб.

Зазначимо, останні результати команди спровокували критику вболівальників та навіть заклики до відставки Реброва.

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