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"Металіст" звертається до Комітету арбітрів УАФ на суддівство матчу проти ПФК "Львів"

Харківський клуб незадоволений суддівством.

"Металіст" звертається до Комітету арбітрів УАФ на суддівство матчу проти ПФК "Львів"
Фото: upl.ua

Після матчу 10-го туру Української прем’єр-ліги "Львів" - "Металіст" (1:1) генеральний директор харківського клубу Валерій Грига заявив, що клуб звернеться до Комітету арбітрів Української асоціації футболу щодо низки рішень, які, на його погляд, були помилковими та вплинули на результат гри.

"Обійдемось без емоцій і не даватимемо оцінку арбітражу гарячими слідами. Але очевидно, що "Металіст" обов’язково робитиме запит до Комітету арбітрів УАФ щодо низки рішень, які, на наш погляд, є помилковими та вплинули на результат гри.

Розумію наших уболівальників, які здивовані та засмучені суддівством, саме тому "Металіс" вимагатиме експертної оцінки компетентних органів згідно з регламентом та іншими нормативними документами”, - цетує свого генерального директора клубна пресслужба.

Зазначимо, що харків’яни вигравали у поєдинку завдяки голу Максима Прядуна. Але на 62-й хвилині автор голу отримав друге попередження та залишив свою команду у меншості. Маючи чисельну перевагу, львів’яни відігралися.

Огляд матчу "Львів" - "Металіст".

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