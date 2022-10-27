Трубін лідирує за кількістю сейвів серед усіх воротарів Ліги чемпіонів

Перший номер "Шахтаря" Анатолій Трубін лідирує за кількістю сейвів серед усіх голкіперів у Лізі чемпіонів, повідомляє прес-служба УЄФА.

21-річний вихованець академії "Шахтаря" здійснив 27 сейвів у 5 матчах. Зазначимо, таку ж кількість відбитих ударів на рахунку воротаря "Брюгге" Симона Міньйоле вони ділять перше місце.

На третьому - голкіпер "Копенгагена" Каміль Грабара (24 сейви).

"Шахтар" пропустив 6 голів у 5 матчах ЛЧ. І в тому, що "гірники" до останнього туру претендують на вихід у плей-оф - велика заслуга Анатолія.

У заключному турі підопічні Ігора Йовічевіча приймають РБ "Лейпциг". Для виходу до 1/8 фіналу "Шахтарю" необхідна перемога з будь-яким рахунком.