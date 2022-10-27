"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
"Коригувальники вогню в рясах": СБУ викрила 33 російських агентів РФ в УПЦ МП
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Укренерго запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження, – ДТЕК
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
ГоловнаСпорт

Трубін лідирує за кількістю сейвів серед усіх воротарів Ліги чемпіонів

Анатолій уже відбив 27 ударів.

Трубін лідирує за кількістю сейвів серед усіх воротарів Ліги чемпіонів
Анатолій Трубін
Фото: ФК "Шахтар"

Перший номер "Шахтаря" Анатолій Трубін лідирує за кількістю сейвів серед усіх голкіперів у Лізі чемпіонів, повідомляє прес-служба УЄФА.

21-річний вихованець академії "Шахтаря" здійснив 27 сейвів у 5 матчах. Зазначимо, таку ж кількість відбитих ударів на рахунку воротаря "Брюгге" Симона Міньйоле вони ділять перше місце.

На третьому - голкіпер "Копенгагена" Каміль Грабара (24 сейви).

"Шахтар" пропустив 6 голів у 5 матчах ЛЧ. І в тому, що "гірники" до останнього туру претендують на вихід у плей-оф - велика заслуга Анатолія.

У заключному турі підопічні Ігора Йовічевіча приймають РБ "Лейпциг". Для виходу до 1/8 фіналу "Шахтарю" необхідна перемога з будь-яким рахунком.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також