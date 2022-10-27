Футзальний "Ураган" стартував із розгромної перемоги у Лізі чемпіонів

Івано-Франківський "Ураган" надпотужно стартував у груповому етапі футзальної Ліги чемпіонів.

У протистоянні з румунським "Юнайтед Галац" підопічні Сергія Гупаленка відправили у ворота суперника 5 "сухих" м'ячів.

Підсумок поєдинку був вирішений ще в першому таймі, в якому "Ураган" забив 4 голи.

Таким чином клуб із Івано-Франківська відзначив 20-річний ювілей, який відбувся 25 жовтня.

У паралельному матчі групи 4 "Бенфіка" не без проблем переграла угорський "Халадеш" – 3:1.

У наступному турі лідери квартету зіграють між собою. Матч відбудеться 27 жовтня.

Але, так як із групи виходять 3 команди, можна констатувати, що "Ураган" завдання з виходу до наступного раунду турніру фактично вже виконав.