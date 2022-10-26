"Мотор" з розгромної поразки дебютував у Європейській лізі

Після десяти поспіль сезонів у Лізі чемпіонів "Мотор" дебютував у другому за силою єврокубку – Європейській лізі. І стартував невдало.

У Берліні запорізький клуб розгромно програв місцевому клубу "Фюхсе" – 27:38 (11:19).

Наступним суперником "Мотора" стане датський "Скандерборг Орхус", який у стартовому турі переміг на виїзді "Єврофарм Пелістер" (Півнична Македонія) - 30:27.

Очну зустріч заплановано на 1 жовтня.

Акцентуємо, що всі команди-учасниці в Євролізі поділено на чотири підгрупи по шість клубів. У зону плей-оф вийдуть по 4 найкращі колективи з кожної групи.

Нагадаємо, що президента головного інвестора "Мотора"