Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
ГоловнаСпорт

"Мотор" з розгромної поразки дебютував у Європейській лізі

Запорожці невдало стартували на євроарені.

"Мотор" з розгромної поразки дебютував у Європейській лізі
Фото: ГК "Мотор"

Після десяти поспіль сезонів у Лізі чемпіонів "Мотор" дебютував у другому за силою єврокубку – Європейській лізі. І стартував невдало.

У Берліні запорізький клуб розгромно програв місцевому клубу "Фюхсе" – 27:38 (11:19).

Наступним суперником "Мотора" стане датський "Скандерборг Орхус", який у стартовому турі переміг на виїзді "Єврофарм Пелістер" (Півнична Македонія) - 30:27. 

Очну зустріч заплановано на 1 жовтня.

Акцентуємо, що всі команди-учасниці в Євролізі поділено на чотири підгрупи по шість клубів. У зону плей-оф вийдуть по 4 найкращі колективи з кожної групи.

Нагадаємо, що президента головного інвестора "Мотора" 

компанії “Мотор Січ” В'ячеслава Богуслаєва затримали за державну зраду.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також