Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Група конгресменів-демократів просить Байдена вдатися до прямих перемовин з РФ, аби завершити війну в Україні
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
ГоловнаСпорт

Стали відомі умови нового контракту Setanta Sports із клубами УПЛ

Провал телепулу позначився на нових фінансових умовах.

Стали відомі умови нового контракту Setanta Sports із клубами УПЛ
Фото: УАФ

Після провалу телепулу телеканал Setanta Sports підготував нові умови контракту з Українською прем'єр-лігою, зокрема з 11 клубами вищого українського дивізіону (крім "Динамо", "Дніпра-1", "Зорі", "Металіста" та "Руху") .

У контракті, який має бути підписаний найближчим часом, викладено такі умови:

  1. Setanta нічого не платить клубам (раніше йшлося про $94 тисячі для кожного клубу), але забезпечує продакшн – виробництво телетрансляції матчів (його вартість дорівнює $1,2 млн).
  2. З міжнародних прав – Setanta поділиться з клубами прибутком від продажу (до $20 тисяч кожному клубу).
  3. Setanta дозволить клубам розміщувати рекламу двох своїх партнерів чи спонсорів.
  4. Якщо наприкінці сезону вийде, що Setanta отримає якийсь прибуток від трансляцій, то цю суму поділять між клубами.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також