Стали відомі умови нового контракту Setanta Sports із клубами УПЛ

Після провалу телепулу телеканал Setanta Sports підготував нові умови контракту з Українською прем'єр-лігою, зокрема з 11 клубами вищого українського дивізіону (крім "Динамо", "Дніпра-1", "Зорі", "Металіста" та "Руху") .
У контракті, який має бути підписаний найближчим часом, викладено такі умови:
- Setanta нічого не платить клубам (раніше йшлося про $94 тисячі для кожного клубу), але забезпечує продакшн – виробництво телетрансляції матчів (його вартість дорівнює $1,2 млн).
- З міжнародних прав – Setanta поділиться з клубами прибутком від продажу (до $20 тисяч кожному клубу).
- Setanta дозволить клубам розміщувати рекламу двох своїх партнерів чи спонсорів.
- Якщо наприкінці сезону вийде, що Setanta отримає якийсь прибуток від трансляцій, то цю суму поділять між клубами.