Стали відомі умови нового контракту Setanta Sports із клубами УПЛ

Після провалу телепулу телеканал Setanta Sports підготував нові умови контракту з Українською прем'єр-лігою, зокрема з 11 клубами вищого українського дивізіону (крім "Динамо", "Дніпра-1", "Зорі", "Металіста" та "Руху") .

У контракті, який має бути підписаний найближчим часом, викладено такі умови: