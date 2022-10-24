Усик - поза конкуренцією в оновленому рейтингу The Ring

Авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих суперважковиків світу.
На Олімпі продовжує воссідати українець Олександр Усик (20-0, 13 KO), який також володіє поясами WBA, WBO, IBO і IBF.
Зазначимо, що американський екс-чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO) після перемоги нокаутом у 1-му раунді над Робертом Хеленіусом (31-4, 19 КО) обійшов Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) і став найближчим переслідувачем Усика.
Решта боксерів зберегла свої позиції. При цьому редакція The Ring продовжує ігнорувати чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).
Оновлений рейтинг топ-10 найкращих суперважковиків за версією The Ring:
Чемпіон – Олександр Усик, 20-0-0 (13 КО) (Україна)
- Деонтей Вайлдер, 43-2-1, (42 KO) (США)
- Ентоні Джошуа, 24-3-0 (22 КО) (Велика Британія)
- Джо Джойс, 24-3-0 (22 КО) (Велика Британія)
- Енді Руїс, 24-3-0 (22 КО) (Мексика)
- Ділліан Вайт, 24-3-0 (22 КО) (Велика Британія)
- Луїс Ортіс, 33-3-0 (28 КО) (Куба)
- Джозеф Паркер, 33-3-0 (28 КО) (Нова Зеландія)
- Філіп Хргович, 15-0-0 (12 КО) (Хорватія)
- Френк Санчес, 20-0-0 (13 КО) (Куба)
- Чжан Чжилей, 20-0-0 (13 КО) (Китай).