Усик - поза конкуренцією в оновленому рейтингу The Ring

Авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих суперважковиків світу.

На Олімпі продовжує воссідати українець Олександр Усик (20-0, 13 KO), який також володіє поясами WBA, WBO, IBO і IBF.

Зазначимо, що американський екс-чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO) після перемоги нокаутом у 1-му раунді над Робертом Хеленіусом (31-4, 19 КО) обійшов Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) і став найближчим переслідувачем Усика.

Решта боксерів зберегла свої позиції. При цьому редакція The Ring продовжує ігнорувати чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

Оновлений рейтинг топ-10 найкращих суперважковиків за версією The Ring:

Чемпіон – Олександр Усик, 20-0-0 (13 КО) (Україна)