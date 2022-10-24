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Усик - поза конкуренцією в оновленому рейтингу The Ring

Ф'юрі проігноровано.

Усик - поза конкуренцією в оновленому рейтингу The Ring
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Авторитетне видання The Ring оновило рейтинг найкращих суперважковиків світу.

На Олімпі продовжує воссідати українець Олександр Усик (20-0, 13 KO), який також володіє поясами WBA, WBO, IBO і IBF.

Зазначимо, що американський екс-чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO) після перемоги нокаутом у 1-му раунді над Робертом Хеленіусом (31-4, 19 КО) обійшов Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) і став найближчим переслідувачем Усика.

Решта боксерів зберегла свої позиції. При цьому редакція The Ring продовжує ігнорувати чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO).

Оновлений рейтинг топ-10 найкращих суперважковиків за версією The Ring:

Чемпіон – Олександр Усик, 20-0-0 (13 КО) (Україна)

  1. Деонтей Вайлдер, 43-2-1, (42 KO) (США)
  2. Ентоні Джошуа, 24-3-0 (22 КО) (Велика Британія)
  3. Джо Джойс, 24-3-0 (22 КО) (Велика Британія)
  4. Енді Руїс, 24-3-0 (22 КО) (Мексика)
  5. Ділліан Вайт, 24-3-0 (22 КО) (Велика Британія)
  6. Луїс Ортіс, 33-3-0 (28 КО) (Куба)
  7. Джозеф Паркер, 33-3-0 (28 КО) (Нова Зеландія)
  8. Філіп Хргович, 15-0-0 (12 КО) (Хорватія)
  9. Френк Санчес, 20-0-0 (13 КО) (Куба)
  10. Чжан Чжилей, 20-0-0 (13 КО) (Китай).
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