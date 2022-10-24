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Усик назвав Ф’юрі "божевільним" за проведення бою з Чісорою

У грудні на нас чекає трилогія протистояння британських боксерів.

Усик назвав Ф’юрі "божевільним" за проведення бою з Чісорою
Фото: talksport.com

Чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) лаконічно прокоментував рішення володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) провести третій бій з Дереком Чісорою.

За словами українського спортсмена, він не має думок щодо цього бою.

"Я взагалі нічого не думаю з приводу цього бою. Тайсон Ф'юрі збожеволів", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Зазначимо, що поєдинок двох британців відбудеться 3 грудня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотспур".

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