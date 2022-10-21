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Зеленський взяв участь у благодійному вечорі Фонду Олександра Усика

У Беверлі-Хіллз пройшов благодійний аукціон.

Фото: usykfoundation.org

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) провів благодійний вечір під егідою власного фонду Usyk Foundation.

На заході, який відбувся в The Beverly Hills Hotel у Каліфорніїбули були присутні, зокрема, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) (16-2, 11 КО), ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), промоутер Усика Олександр Красюк та менеджер чемпіона Эгіс Клімас.

Також стало відомо про те, що в ході благодійного вечора до присутніх з відеозв'язку звернулися: Президент України Володимир Зеленський та легендарний боксер Майк Тайсон.

Головним лотом аукціону стала скульптура боксерської рукавички, яку створив відомий литовський скульптор Сігітас Снірас.

За скільки вона пішла з молотка, поки не відомо.

Окремо зазначимо, що президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман вручив Усику символічний синьо-жовтий пояс організації.

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