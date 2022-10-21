Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) провів благодійний вечір під егідою власного фонду Usyk Foundation.
На заході, який відбувся в The Beverly Hills Hotel у Каліфорніїбули були присутні, зокрема, колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) (16-2, 11 КО), ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), промоутер Усика Олександр Красюк та менеджер чемпіона Эгіс Клімас.
Також стало відомо про те, що в ході благодійного вечора до присутніх з відеозв'язку звернулися: Президент України Володимир Зеленський та легендарний боксер Майк Тайсон.
Головним лотом аукціону стала скульптура боксерської рукавички, яку створив відомий литовський скульптор Сігітас Снірас.
Окремо зазначимо, що президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман вручив Усику символічний синьо-жовтий пояс організації.