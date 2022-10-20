"Прометей" було розгромлено у другому турі Єврокубка

"Прометей" у рамках другого туру баскетбольного Єврокубку зустрічався у Брешії з однойменним клубом і зазнав нищівної поразки – 70:104 (18:21, 24:27, 12:28, 16:28).

Відносно рівна боротьба йшла лише у перших двох чвертях, програних українським клубом загалом у 6 очок.

У другій половині матчу італійський клуб увімкнув форсаж і довів свою перевагу у рахунку до 34 очок.

Нагадаємо, що у стартовому поєдинку групового раунду Єврокубка "Прометей" здобув перемогу з рахунком 82:71 над литовським "Літкабелісом" (82:71).

У наступному матчі турніру команда з Слобожанська 26 жовтня прийме в Ризі турецький "Бурсаспор".