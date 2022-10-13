"Прометей" з перемоги стартував у Єврокубку

Напередодні "Прометей" у дебютному поєдинку Єврокубка у ролі номінального господаря переміг у Ризі литовський "Літкабеліс" - 82:71 (22:17, 21:14, 16:22, 23:18).

Найрезультативнішим гравцем у складі українського колективу став Джіан Клавелл, який записав на свій рахунок 20 очок, 3 передачі та стількі ж підбирань.

Прометей: Клавелл (20 + 3 передачі + 3 підбирання), Агада (16 + 7 передач + 4 перехоплення + 3 втрати), Стефенс (15 + 9 підбирань), Кеннеді (8 + 5 підбирань + 5 передач + 6 перехоплень), Липовий (7), Хог (6 + 8 підбирань), Санон (5 + 3 втрати), Сидоров (5), Балвін (0 + 5 підбирань), Лукашов (0), Ткаченко (0).

Іншими суперниками Прометея та Літкабеліса в групі А є "Хоентуд" (Іспанія), "Ратіофарм Ульм" (Німеччина), "Венеція" та "Брешія" (Італія), "Цедевіта" (Словенія), "Бурсаспор" (Туреччина), "Клуж-Напока" (Румунія) та "Бур" (Франція).

У наступному матчі "Прометей" 19 жовтня на виїзді зіграє з "Брешією".

Нагадаємо, "Прометей" не візьме участь у український Суперлізі сезону-2022/23.