"Будівельник" стартував у Кубку Європи ФІБА з перемоги над "Бріндізі"

Напередодні в італійському Бріндізі місцевий однойменний клуб у рамках першого туру Кубка Європи ФІБА приймав "Будівельник".
Матч завершився перемогою гостей – 74:70 (21:13, 22:17, 14:21, 17:19).
Підопічні Валерія Плеханова відверто провалили другу половину матчу, але переваги у 13 очок, досягнутої до великої перерви, вистачило для спільної перемоги.
В іншому поєдинку квартету F естонський "Калев" обіграв нідерландський "Донар" 75:65.
У другому турі естонський та український колективи в очному протистоянні виявлять одноосібного лідера групи.
Матч відбудеться 19 жовтня.