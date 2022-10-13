"Будівельник" стартував у Кубку Європи ФІБА з перемоги над "Бріндізі"

Вояж до Італії видався успішним для україської команди.

Напередодні в італійському Бріндізі місцевий однойменний клуб у рамках першого туру Кубка Європи ФІБА приймав "Будівельник".

Матч завершився перемогою гостей – 74:70 (21:13, 22:17, 14:21, 17:19).

Підопічні Валерія Плеханова відверто провалили другу половину матчу, але переваги у 13 очок, досягнутої до великої перерви, вистачило для спільної перемоги.

В іншому поєдинку квартету F естонський "Калев" обіграв нідерландський "Донар" 75:65.

У другому турі естонський та український колективи в очному протистоянні виявлять одноосібного лідера групи.

Матч відбудеться 19 жовтня.