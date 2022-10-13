СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
Павло Ковтонюк: "Я бачу багато ситуацій, коли через війну руйнується лікарня - і виявляється, що можна обійтися без неї"
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
СБУ викрила митрополита УПЦ на роботі в інтересах РФ
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Через обстріли на Львівщині виведено з ладу чотири важливі електропідстанції
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Ракетний терор: що робити українцям
Ракетний терор: що робити українцям
ГоловнаСпорт

"Будівельник" стартував у Кубку Європи ФІБА з перемоги над "Бріндізі"

Вояж до Італії видався успішним для україської команди. 

"Будівельник" стартував у Кубку Європи ФІБА з перемоги над "Бріндізі"
"Будівельник"
Фото: ФІБА

Напередодні в італійському Бріндізі місцевий однойменний клуб у рамках першого туру Кубка Європи ФІБА приймав "Будівельник".

Матч завершився перемогою гостей – 74:70 (21:13, 22:17, 14:21, 17:19).

Підопічні Валерія Плеханова відверто провалили другу половину матчу, але переваги у 13 очок, досягнутої до великої перерви, вистачило для спільної перемоги.

В іншому поєдинку квартету F естонський "Калев" обіграв нідерландський "Донар" 75:65.

У другому турі естонський та український колективи в очному протистоянні виявлять одноосібного лідера групи.

Матч відбудеться 19 жовтня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також