"Будівельник" успішно стартував у кваліфікації Ліги чемпіонів, розгромивши "Норрчепінг"

Напередодні в Лісабоні відбувся матч першого раунду кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів, в якому київському "Будівельнику" протистояв шведський "Норрчепінг."

Зустріч завершилася розгромною перемогою української команди із рахунком 87:51 (19:14, 21:8, 25:17, 22:12).

"Будівельник" виграв усі чверті, проте найударнішою виявилася третя 12-хвилинка, виграна киянами з перевагою у 13 очок.

Найкращим гравцем зустрічі став американський розігруючий Кет Барбер, який набрав 18 очок, допустивши при цьому п’ять втрат.

У наступному раунді "Будівельник" зіграє проти дев’ятиразового чемпіона Німеччини "Бамберга". Матч відбудеться вже завтра на Bamberg Arena. Початок зустрічі – 20:00 за київським часом.