Росію та Білорусь не допустили до чемпіонату світу-2022 з дзюдо

Турнір пройде у Ташкенті з 6 до 13 жовтня.

"У зв’язку з нинішніми міжнародними обставинами та з метою забезпечення захисту всіх спортсменів, які займаються дзюдо" Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо (IJF) ухвалив рішення не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до участі у міжнародних змаганнях до січня 2023 року, повідомляє офіційний сайт організації.

Отже, чемпіонат світу-2022, який стартує 6 жовтня у столиці Узбекистану Ташкенті, пройде без участі російських і білоруських дзюдоїстів.

Раніше IJF дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у турнірах під нейтральним прапором.

На такі дії українська сторона оголосила про можливий бойкот змагань, включаючи ЧС.

Та все ж після такого рішення Міжнародної федерації Україна не стане бойкотувати турнір і візьме участь у ЧС-2022.

Склад збірної України на ЧС з дзюдо.

Чоловіки:

Артем Лесюк, Дільшот Халматов (обидва – до 60 кг);

Богдан Ядов, Каро Марандян (обидва – до 66 кг);

Артем Хомула (до 73 кг);

Гєворг Манукян, Сергій Крівчач (обидва – до 81 кг);

Станіслав Гунченко (до 90 кг);

Яків Хаммо (понад 100 кг).

Жінки: