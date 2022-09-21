Росію та Білорусь не допустили до чемпіонату світу-2022 з дзюдо

"У зв’язку з нинішніми міжнародними обставинами та з метою забезпечення захисту всіх спортсменів, які займаються дзюдо" Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо (IJF) ухвалив рішення не допускати спортсменів із Росії та Білорусі до участі у міжнародних змаганнях до січня 2023 року, повідомляє офіційний сайт організації.
Отже, чемпіонат світу-2022, який стартує 6 жовтня у столиці Узбекистану Ташкенті, пройде без участі російських і білоруських дзюдоїстів.
Раніше IJF дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у турнірах під нейтральним прапором.
На такі дії українська сторона оголосила про можливий бойкот змагань, включаючи ЧС.
Та все ж після такого рішення Міжнародної федерації Україна не стане бойкотувати турнір і візьме участь у ЧС-2022.
Склад збірної України на ЧС з дзюдо.
Чоловіки:
- Артем Лесюк, Дільшот Халматов (обидва – до 60 кг);
- Богдан Ядов, Каро Марандян (обидва – до 66 кг);
- Артем Хомула (до 73 кг);
- Гєворг Манукян, Сергій Крівчач (обидва – до 81 кг);
- Станіслав Гунченко (до 90 кг);
- Яків Хаммо (понад 100 кг).
Жінки:
- Дар’я Білодід (до 57 кг);
- Анастасія Антіпіна (до 63 кг);
- Наталія Чистякова (до 70 кг);
- Єлизавета Литвиненко (до 78 кг).