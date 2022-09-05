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Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з парадзюдо

Загалом в активі наших спортсменів 11 нагород.

Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з парадзюдо
Фото: Національний комітет спорту інвалідів України

Українські парадзюдоїсти виграли медальний залік чемпіонату Європи серед спортсменів з порушеннями зору, який пройшов у Кальярі (Італія), повідомляє Sportarena.com.

По дві золоті медалі (у командному та особистому турнірах) виграли наші парадзюдоїстки Наталія Ніколайчик, Анжела Гаврисюк та Анастасія Гарник.

В особистих змаганнях українці виграли 9 медалей (4 золотих, 4 срібних та 1 бронзову).

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи-2019 збірна України здобула сім нагород (3 золотих та 4 бронзових) і також посіла перше місце у підсумковому медальному заліку.

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