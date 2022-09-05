У рамках центрального матчу 6 туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" приймав лідера чемпіонату "Арсенал".

Матч завершився перемогою господарів – 3:1.

У складі гостей у стартовому складі вийшов Олександр Зінченко та відіграв 74 хвилини.

Українець отримав найнижчу оцінку серед гравців, які були на полі – 5,9 бала. Разом з ним такий же бал отримали його одноклубники Аарон Ремсдейл, Габріель Магальяєш, Бен Вайт та Еміль Сміт-Роу.

Найкращим гравцем зустрічі став нападник "червоних дияволів" Маркус Решфорд - 8,8. На рахунку англійця дубль та гольова передача.

Додамо, що ця поразка стала першою для канонірів у поточному чемпіонаті та дебютною для Зінченка у складі Арсеналу.

Зазначимо, що програш на "Олд Траффорд" не вплинув на лідируючу позицію підопічних Мікеля Артети в чемпіонаті.

Своєю чергою, МЮ, здобувши четверту перемогу поспіль набрав 12 очок і піднявся на 5-те місце, відстаючи від "Арсеналу" на 3 очки.

Між ними розташувалися чинний чемпіон "Манчестер Сіті" та "Тоттенгем" (по 14 очок), а також "Брайтон" (13 очок).

Нагадаємо, Зінченко потрапив у символічну збірну стартового туру АПЛ.