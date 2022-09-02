Усик провів розширену пресконференцію в Києві

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександр Усик (20-0, 13 КО) провів пресконференцію з приводу перемоги в реванші над Ентоні Джошуа (25-3, 22 KO).

Зокрема, чемпіон торкнувся теми можливого бою за абсолютну першість із володарем поясу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (32–0–1, 23 KO).

За словами українця, він хотів би вийти у ринг із британцем.

"Це буде трохи не так, як хотілося, адже багато хто хоче поєдинку за абсолютне чемпіонство. Ми не знаємо, що в голові в Тайсона Ф'юрі, адже він шалений пацан. Зараз люди спілкуються, працюють над цим. Я хотів би, щоб цей бій стався в наступному році", - позначив Олександр.

Усик заявив, що в нього особливо немає інтересу боксувати з кимось іншим.

"Якщо не Тайсон Ф'юрі, то якось немає інтересу з ким боксувати", - додав Усик.

При цьому українець розповів, де може відбутися його бій із Ф'юрі.

"Ми спілкувалися із саудитами, які організували реванш із Джошуа. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб провести наш поєдинок. Мені здається, що це чудовий варіант.

Вони хочуть збудувати стадіон на 80 або 90 тисяч людей. Потрібно виконати домовленість, а потім уже думати щодо майбутнього", - акцентував Олександр.

Крім того, наш боксер згадав бій із Джошуа, та заявив, що британець нічим не здивував його в реванші.

"Джошуа мене нічим не здивував. Ентоні був більш зібраним, хотів зловити мене на контратаці або зустріти мене. В основному він викидав силові удари. Хотів збити мені дихання своїми ударами. Попадав у пах, але сумніваюся, що це було спеціально. Тренер Роберт Гарсія може скаже таке, але я маю сумнів.

Я не тримаю зла на нього, таке буває. Він засмутився, і я б засмутився, якби двічі програв. У Джошуа є великий потенціал для зростання, йому потрібно прибрати кілька людей від себе, адже багато нахлібників у нього. Джошуа - красень, молодець", - відзначив українець.

Усик на пресконференції також заявив, що мріє завершити кар'єру у рідній країні.

"Я думаю про завершення кар'єри, спілкувався із синами про це, але ще хочеться побоксувати. Хочеться побоксувати на НСК "Олімпійський", після чого подякувати всім і далі вже працюватимемо в іншому напрямку.

На НСК "Олімпійському" можна закінчувати. Можливо, навіть вдруге з Тайсоном Ф'юрі", - натякнув Усик.