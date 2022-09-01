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"Мотор" стартував у другій німецькій Бундеслізі поразкою від "Баєра"

Українці програли з різницею у п'ять м'ячів.

"Мотор" стартував у другій німецькій Бундеслізі поразкою від "Баєра"
Фото: facebook.com/handball.club.motor

Чемпіон України з гандболу запорізький "Мотор" у дебютному матчі другої німецької Бундесліги програв "Баєру Дормагену" – 28:33 (15:17).

Український клуб по ходу зустрічі жодного разу не зміг повести у рахунку.

У наступному матчі "Мотор" зіграє з "Любеком-Швартау". Матч відбудеться 3 вересня.

Нагадаємо, запорожці не зможуть виступити у гандбольній Лізі чемпіонів сезона-2022/23. У заяві ЄГФ зазначається, що заявку "Мотора" не прийняли через організаційні невизначеності, спричинені ситуацією, в якій опинився клуб.

"Мотор" разом з рештою команд, чиї заявки на участь у ЛЧ були відхилені, виступить у груповому раунді Ліги Європи.

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