У другому раунді US Open-2022 українка Дар'я Снігур (№104 WTA) зустрілася з канадкою Ребеккою Маріно (№98 WTA).

Матч завершився поразкою українки - 3:6, 6:7 (5-7).

Нагадаємо, на старті US Open-2022 Снігур створила сенсацію, вибивши з турніру експершу ракетку світу румунку Сімону Халеп (№7 WTA) – 6:2, 0:6, 6:4.