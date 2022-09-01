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Українка Снігур залишила US Open-2022

Ряди українок на турнірі порідшали.

Українка Снігур залишила US Open-2022
Дар'я Снігур
Фото: EPA/UPG

У другому раунді US Open-2022 українка Дар'я Снігур (№104 WTA) зустрілася з канадкою Ребеккою Маріно (№98 WTA).

Матч завершився поразкою українки - 3:6, 6:7 (5-7).

Нагадаємо, на старті US Open-2022 Снігур створила сенсацію, вибивши з турніру експершу ракетку світу румунку Сімону Халеп (№7 WTA) – 6:2, 0:6, 6:4.

Додамо, що у другий раунд турніру пробилися перша ракетка України Ангеліна Калініна (№47 WTA) та Марта Костюк (№65 WTA), які зустрінуться з Петрою Квітовою з Чехії (№21 WTA) та білорускою Вікторією Азаренко (№26 WTA) відповідно.

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