Setanta Sports показала структуру власності: головний офіс переїхав до Тбілісі

Бродкастер Setanta Sports, який працює з 2019 року на українському ринку спортивного телебачення і який з нинішнього сезону УПЛ є офіційним транслятором матчів чемпіонату України, на 100% належить грузинській компанії Adjara Group, йдеться у письмовій відповіді Setanta Sports на запит Forbes.

Раніше Setanta працювала на ринках Ірландії та Великобританії. Зараз вона мовить у 15 країнах Східної Європи та Азії, а головний офіс розташований у Тбілісі.

Adjara Group готельного магната з Грузії Темура Углави придбала Setanta Sports в ірландських власників у 2021 році.

Зазначимо, що взимку 2022 року грузинський холдинг придбав і українську Setanta, яка спочатку не входила до периметра угоди. Компанія має окремий офіс в Україні. Вартість не розголошується.

У серпні 2022 року Setanta заплатила Українській прем'єр-лізі $3,2 млн, або $16,2 млн за три сезони, за статус першого в історії ексклюзивного транслятора українського чемпіонату.

Однак "Динамо", "Дніпро-1", "Зоря", "Металіст" і "Рух" відмовилися визнавати права Setanta на показ своїх домашніх матчів. Тож Setanta не змогла показати вже кілька матчів нового сезону УПЛ за участю цих команд.

Принаймні частина клубів, що виступили проти трансляцій на Setanta, асоціюються з бізнесменами Ігорем Суркісом та Ігорем Коломойським, які володіють медіагрупою "1+1 Media". Матчі цих команд транслюють ресурси, що входять до складу "1+1".