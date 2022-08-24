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"Зорі" загрожує виключення з чемпіонату УПЛ за порушення правил телепулу

УПЛ відкрило справу проти клубу.

"Зорі" загрожує виключення з чемпіонату УПЛ за порушення правил телепулу
Фото: УПЛ

Телеканал Setanta, який раніше став транслятором матчів УПЛ, опублікував заяву, в якій інформував, що "Зоря" порушила умови телепулу і не надала "Сетанті" сигнал для трансляції зустрічі 1-го туру між "Зорею" та "Ворсклою" (3:1).

Уточнюється, що "Зоря" не допустила знімальну групу телеканалу на позиції для зйомки цього матчу, тому Пересувна Телевізійна Станція офіційного транслятора була вимушена покинути стадіон "Авангард", на якому проводився матч.

З цього приводу Setanta звернулася до УПЛ.

Своєю чергою, УПЛ оголосила про те, що за підсумками матчу між "Зорею" та "Ворсклою" до КДК УАФ буде передано документи через порушення правил телепулу, інформує пресслужба УПЛ.

Клубу можуть загрожувати штрафи, а потім жорсткіші санкції, зокрема виключення з турніру.

Раніше стало відомо, що клуби "Динамо", "Зоря", "Металіст", "Дніпро-1" та "Рух" відмовилися від співпраці з "Сетантою", незважаючи на телепул.

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