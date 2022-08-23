У матчі першого туру Української прем'єр-ліги сезону-2022/23 колишній клуб Віктора Скрипника луганська "Зоря" в Ужгороді на стадіоні "Авангард" обіграла нинішній клуб цього українського фахівця полтавську "Ворсклу" – 3:1.

Перед матчем стався скандал у зв'язку з трансляцією поєдинку, яку, попри запровадження УПЛ єдиного телепулу, провів телеканал 2+2.

Уже на 6-й хвилині матчу арбітриня матчу Катерина Монзуль назначила пенальті в ворота "Ворскли", який впевнено реалізував капітан "Зорі" Єгор Назарина - 1:0.

Це був перший гол нового сезону УПЛ.

На 30-й хвилині Денис Безбородько подвоїв перевагу номінальних господарів – 2:0. А ще через 23 хвилини він же зробив у матчі дубль, довівши перевагу свого клубу до розгромної – 3:0.

Все, що зумів зробити суперник – це розмочити рахунок на 73-й хвилині завдяки реалізованому Денисом Олійником пенальті – 3:1.

Відзначимо, що у паралельному матчі "Верес" мінімально обіграв "Чорноморець" - 1:0.

Додамо, що у стартовому матчі УПЛ сезону-2022/23 "Шахтар" та "Металіст-1925" у Києві на НСК "Олімпійський" розійшлися нульовою нічиєю. Це був перший офіційний матч УПЛ за 254 дні.