"Будівельник" в новому сезоні буде грати аж у чотирьох чемпіонатах

10-разові чемпіони України також в сезоні-2022/23 зіграють в Балканській лізі.

Пресслужба київського "Будівельника" повідомила, що 10-разові чемпіони України крім участі в чемпіонаті України, Лізі чемпіонів FIBA (старт c кваліфікації) та Європейській північній лізі (ENBL), також в сезоні-2022/23 зіграють в Балканській лізі (Delasport BIBL).

Балканська Ліга розігрується з 2008 року. У минулому сезоні в ній брали участь команди з Чорногорії, Косово, Північної Македонії, Болгарії та Ізраїлю. Чинним чемпіоном є "Хапоель Галіль Еліон", який у фіналі переміг іншу ізраїльську команду "Маккабі Хайфа".

У сезоні 2022-23 Балканської ліги Delasport візьме участь 12 команд. Старт регулярного сезону BIBL (в форматі 2 груп по 6 команд) запланований на 11 листопада, а завершення першого етапу – кінець січня-початок лютого.

Розподіл команд на першому етапі визначається керівництвом BIBL відповідно до географічним розташуванням і іншими моментами.

Фінал чотирьох повинен бути розіграний з 28 по 30 квітня на домашньому майданчику одного з фіналістів.

Раніше повідомлялося, що "Будівельник" домашні матчі планує проводити в Римі.