Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
Мер Києва Кличко розлучається зі своєю дружиною
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Загинув один із найкращих льотчиків Повітряних сил ЗСУ Антон Листопад
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжили ще на 90 діб
ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній
ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
ЗСУ вчора влучно поцілили в Антонівський міст, а ворог продовжує "перевірки" квартир херсонців, – ОВА
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
СБУ продовжує знешкоджувати в Києві ДРГ, – Кличко
Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
Заступника командира Чорноморського флоту РФ хочуть притягнути до відповідальності за підрив Північно-Кримського каналу
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
ВР спростила примусове відчуження майна в умовах воєнного стану
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
ГоловнаСпорт

Американська дворазова олімпійська чемпіонка оскаржила свій вирок у Росії

Бріттні Грайнер подала апеляцію.

Американська дворазова олімпійська чемпіонка оскаржила свій вирок у Росії
Бріттні Грайнер
Фото: championat.com

Американська баскетболістка, дворазова олімпійська чемпіонка Бріттні Грайнер подала апеляцію на винесений раніше вирок, повідомляє sport.ua.

Нагадаємо, суд у підмосковних Хімках визнав її винною у контрабанді наркотиків та засудив до дев'яти років колонії.

Грайнер затримали в аеропорту "Шереметьєво" 17 лютого. Правоохоронці пояснили затримання американки наявністю у неї гашишної олії у картриджах для електронних сигарет.

7 липня Грайнер визнала свою провину в зберіганні наркотиків на тлі розмов про можливий обмін. Через 20 днів вона свідчила в суді і заявила, що помилково провезла на територію Росії канабіс.

Як кандидати на обмін називали Віктора Бута, який відбуває в американській в'язниці покарання за торгівлю зброєю, а також колишнього американського військовослужбовця Пола Вілана, засудженого у 2020 році до 16 років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії. 

Також російська сторона наполягає на включенні в обмінний список росіянина Вадима Красікова, який у 2021 році засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Зазначимо, що Грайнер у Росії виступала в складі команди УГМК Єкатеринбург з 2016 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також