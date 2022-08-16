Американська дворазова олімпійська чемпіонка оскаржила свій вирок у Росії

Американська баскетболістка, дворазова олімпійська чемпіонка Бріттні Грайнер подала апеляцію на винесений раніше вирок, повідомляє sport.ua.

Нагадаємо, суд у підмосковних Хімках визнав її винною у контрабанді наркотиків та засудив до дев'яти років колонії.

Грайнер затримали в аеропорту "Шереметьєво" 17 лютого. Правоохоронці пояснили затримання американки наявністю у неї гашишної олії у картриджах для електронних сигарет.

7 липня Грайнер визнала свою провину в зберіганні наркотиків на тлі розмов про можливий обмін. Через 20 днів вона свідчила в суді і заявила, що помилково провезла на територію Росії канабіс.

Як кандидати на обмін називали Віктора Бута, який відбуває в американській в'язниці покарання за торгівлю зброєю, а також колишнього американського військовослужбовця Пола Вілана, засудженого у 2020 році до 16 років позбавлення волі за шпигунство на користь Росії.

Також російська сторона наполягає на включенні в обмінний список росіянина Вадима Красікова, який у 2021 році засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Зазначимо, що Грайнер у Росії виступала в складі команди УГМК Єкатеринбург з 2016 року.