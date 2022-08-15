ЗМІ оголосили зарплату Миколенка в "Евертоні"

Як для АПЛ – дуже скромні цифри.

Український легіонер "Евертона" Віталій Миколенко заробляє в "Евертоні" 32 115 фунтів на тиждень, повідомляє портал spotrac.com.

Таким чином, річна зарплата Миколенка становить 1,67 млн фунтів. За 5 років контракту з "ірисками" 23-річний захисник сумарно заробить як мінімум 8,35 млн фунтів.

Додамо, що "Евертон" у другому турі АПЛ програв "Астон Віллі" - 1:2, Миколенко провів на полі всі 90 хвилин.

Команда Френка Лємпарда поки що без очок у чемпіонаті.

Нагадаємо, що гол Миколенка у ворота "Лестера" визнали найкращим забитим м'ячем "Евертона" в сезоні 2021/22.