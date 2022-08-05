Гвардіола назвав Зінченка феноменальним гравцем

Вечірнім матчем на "Селхерст Парк" між "Кристал Пелас" та "Арсеналом" стартує черговий сезон Англійської прем'єр-ліги.

Цей двобій може стати офіційним дебютом для Олександра Зінченка за "Арсенал".

Напередодні лондонського дербі головний тренер "канонірів" Мікель Артета традиційно зустрівся із журналістами.

Зокрема на пресконференції іспанський фахівець поділився подробицями свого спілкування із наставником "Манчестера Сіті" Хосепом Гвардіолою.

За словами Артети, його співвітчизник дуже цінував українця, а також бразильця Габріеля Жезуса, разом з яким Зінченко перейшов в літнє трансферне вікно с МС до лондонського клубу.

"Я не можу розповісти всі подробиці, але можу вам сказати, що це працює по обох напрямках. Обидві сторони мають бути щасливими, що це сталося.

Він казав мені, що втрачає двох феноменальних гравців. Я їх добре знаю. Ми раді мати їх у команді, я дуже щасливий", - цитує Артету клубна пресслужба.

Нагадаємо, Зінченко уклав контракт з "Арсеналом" до літа 2026 року, а Жезус - 2027 року.