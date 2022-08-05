​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
Одразу в кількох містах України людей евакуювали з вокзалів через повідомлення про мінування
​Новий пакет демократії
​Новий пакет демократії
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Сергій Іонушас: «Стосовно деяких наших колег вже працюють правоохоронні органи»
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
Поблизу Берліна горять склади з амуніцією та боєприпасами
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
Ігор Жовква: «Сьогодні будь-які перемовини з РФ можуть вестися лише на полі бою»
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Під прикриттям волонтерства в Україні діє потужна мережа російських пропагандистів та ймовірної агентури
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
Учора росіяни відступили на 14 ділянках Луганщини із значними втратами
ГоловнаСпорт

Гвардіола назвав Зінченка феноменальним гравцем

Стала відома реакція керманича "МанСіті" на продаж Зінченка та Жезуса.

Гвардіола назвав Зінченка феноменальним гравцем
Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола
Фото: ФК "Манчестер Сити"

Вечірнім матчем на "Селхерст Парк" між "Кристал Пелас" та "Арсеналом" стартує черговий сезон Англійської прем'єр-ліги.

Цей двобій може стати офіційним дебютом для Олександра Зінченка за "Арсенал".

Напередодні лондонського дербі головний тренер "канонірів" Мікель Артета традиційно зустрівся із журналістами.

Зокрема на пресконференції іспанський фахівець поділився подробицями свого спілкування із наставником "Манчестера Сіті" Хосепом Гвардіолою.

За словами Артети, його співвітчизник дуже цінував українця, а також бразильця Габріеля Жезуса, разом з яким Зінченко перейшов в літнє трансферне вікно с МС до лондонського клубу.

"Я не можу розповісти всі подробиці, але можу вам сказати, що це працює по обох напрямках. Обидві сторони мають бути щасливими, що це сталося.

Він казав мені, що втрачає двох феноменальних гравців. Я їх добре знаю. Ми раді мати їх у команді, я дуже щасливий", - цитує Артету клубна пресслужба.

Нагадаємо, Зінченко уклав контракт з "Арсеналом" до літа 2026 року, а Жезус - 2027 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також