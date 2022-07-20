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Гвардіола попрощався із Зінченком

Наставник "Манчестера Сіті" цього літа попрощався із трьома своїми гравцями.

Гвардіола попрощався із Зінченком
Олександр Зінченко
Фото: "Манчестер Сіті"

Головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола дав коротку характеристику виступу Олександра Зінченка у його команді.

"Вплив Зінченка, як і Габріела (Жезуса, який перейшов до "Арсеналу", - прим. LB.ua) і Рахіма (Стерлінга, що перейшов у "Челсі", - прим. LB.ua), що залишили клуб, був величезним. Це неймовірні люди та виняткові гравці. Нині вони йдуть далі. Я вдячний їм за те, як вони поводилися на полі та за його межами", - заявив Гвардіола в інтерв'ю Manchester Evening News.

З Алексом було добре, ми повечеряли та змогли нормально попрощатися. Цього не вийшло з Рахімом та Габріелом", – зазначив наставник "містян".

Нагадаємо, Зінченко залишив розташування "Манчестер Сіті" і прямує до Лондона на підписання 4-річного контракта з "Арсеналом".

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