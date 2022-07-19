"Дніпро-1" випустив офіційну заяву щодо відходу Йовічевіча до "Шахтаря", назвавши дії хорвата неповагою та зрадаю

Під назвою "Nepoštovanje i izdaja від Йовічевича та подвійні стандарти Шахтаря" пресслужба "Дніпра-1" опублікувала офіційну заяву з приводу переходу Ігоря Йовічевича до донецького клубу.

Дніпровський клуб розкрив хід переговорів з хорватським фахівцем, який, перебуваючи після початку війни за кордоном разом із сім'єю, у телефонних розмовах із керівництвом "Дніпра-1" заявляв про свої наміри у новому сезоні продовжити роботу з командою.

"Мій контракт із "Дніпром-1" ще діє, і я бачу себе тренером цього клубу і в майбутньому. Відколи все почалося, я отримав багато пропозицій, мені постійно хтось дзвонить, але я всім відмовив, і далі відмовлятиму. Я не можу просто так піти, це було б несправедливо до тих людей, до клубу, до всього, що переживають українці, я не така людина.

Мої думки та серце з ними, я вірю, що скоро ми знову разом, гратимемо у футбол і продовжимо там, де зупинилися. Я поки що не думаю про те, щоб покинути клуб. Звичайно, якщо все це, не дай боже, продовжуватиметься, то подивлюся, що буде, але зараз я, безперечно, тренер "Дніпра-1" і хочу залишитися", - цетує інтерв’ю Йовічевіча від 27 травня клубна пресслужба.

При цьому хорватський фахівець у розмові з почесним президентом дніпрян Юрієм Березою спростував інформацію про його можливе призначення до "Шахтаря".

В той же час, після того, як дніпровський клуб домовився с Йовічевічем про умови проведення тренувального збору, він перестав виходити на зв'язок.

"Після 17 червня 2022 року Йовичевіч "зникає з радарів" - припиняє відповідати на дзвінки Берези, а в текстових повідомленнях Андрію Русолу мотивує зникнення зайнятістю та обіцянками зв'язатися найближчим часом.

23 червня 2022 року Даріо Срна дзвонить по телефону Андрію Русолу (виконавчий директор "Дніпра-1", - прим. LB.ua) з інформацією про те, що Йовічевіч очолить "Шахтар", і отримує відповідь, що у Йовічевіча ще на сезон продовжено контракт з "Дніпром-1".

Даріо щиро дивується і обіцяє передзвонити, чого не сталося", - передає непублічну кореспонденцію двох клубів пресслужба дніпрян.

При цьому хорват повідомив керівництво "Дніпра-1", що справді отримав офіційне запрошення від "Шахтаря", але запевняє, що жодних переговорів із "гірниками" не вів.

А вже незабаром позиція Йовічевіча кардинально змінюється і за чотири дні до тренувального збору у Словенії він відправляє офіційний лист "Дніпру-1", у якому повідомляє, що з 30 червня перестає бути тренером команди.

Виявляється, що "Шахтар" скористався правилом ФІФА, яке призупиняє контракти легіонерів, зокрема тренерів, з українськими клубами.

"Війна – це свого роду лакмусовий папір, яка виявляє у людях ті риси, які у мирний час їм іноді вдається приховати.

"Шахтар" не вперше показав, що у клубу все ж таки є принципи – принципово начхати на поняття "взаємна повага", "прозорість" і "щирість" у відносинах між суб'єктами футболу, а "ми – за подвійні стандарти" могло б стати новим головним гаслом донецького. клубу.

Йовічевіч виявив себе як справжній кріт, причому ще задовго до своєї презентації як головний тренер "Шахтаря", - підсумував всю цю футбольну сагу "Дніпро-1".