Почесний президент СК "Дніпро-1" назвав нового головного тренера "Шахтаря" зрадником

Почесний президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза висловив свою думку щодо переходу головного тренера дніпровського клубу Ігоря Йовічевіча до "Шахтаря".

"Ситуація з Йовічевічем? У середині червня все було нормально, Ігор планував збір з командою та був повинен на нього поїхати у якості головного тренера. Чому так зробив? Не знаю. Мені він не повідомив, на зв’язок не виходив.

Можливо, фактором став Даріо Срна. Можу сказати впевнено, що Йовічевіч – зрадник, а "Шахтар" та його менеджмент – теж саме визначення, яким я охрестив Йовічевіча нещодавно у коментарях у Facebook", - заявив Береза в ексклюзивному інтерв'ю Телеграм-каналу "Дніпрянин".

Крім того, почесний президент прояснив ситуацію в дніпровському клубі.

"Ситуацію у команді досконало знає зараз лише одна людина – Андрій Русол. З 24 лютого усіма справами "Дніпра-1" керує він. У тому числі і тимчасово виконує мої повноваження.

Команда проходить тренувальні збори та готується до старту в єврокубках, котрі безперечно є найважливішим пріоритетом.

Що стосується тренера – то ми шукаємо спеціаліста, який дасть результат одразу. "Дніпро-1" повинен досягнути успіху у Європі. Ця вимога дуже обмежує перелік кандидатів, вони попереджені, що у випадку невдачі, другого шансу може не бути.

Що буде вважатися успіхом? Вихід з групи Ліги Європи або Ліги конференцій, у чемпіонаті – це перша трійка", - зазначив Береза.

"Хочу сказати, щоб вболівальники не хвилювались. З командою все буде добре, Андрій Анатолійович (Русол, - прим. LB.ua) працює над питанням призначення нового тренера.

Є пріоритетний варіант, усього цих варіантів приблизно 5, українці. На даний час йдуть перемовини. Думаю, у найближчий тиждень питання головного тренера у команді буде закрито", - впевнений почесний президент клубу.

Нагадаємо, що пресслужба харківського "Металіста" підтвердила відхід головного тренера команди Олександра Кучера, а також кількох гравців в СК "Дніпро-1".