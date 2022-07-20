​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
​Колони з приблизно 1 тис. військових РФ висунулися в бік Запоріжжя
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Як і чому Китай рятує Росію від краху
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Росія завдала удару по центру Краматорська (оновлено)
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Венедіктова може стати послом України у Швейцарії, – джерела
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Померла акторка та телеведуча Руслана Писанка
Смертельна спека в Західній Європі: люта хвиля тепла рухається на північ
Смертельна спека в Західній Європі: люта хвиля тепла рухається на північ
ГоловнаСпорт

Зінченко залишив розташування "Манчестер Сіті" і прямує до Лондона

Українець за крок від підписання контракту з "Арсеналом".

Зінченко залишив розташування "Манчестер Сіті" і прямує до Лондона
В "Арсеналі" твоє майбутнє
Фото: EPA/UPG

Захисник "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко залишив розташування своєї команди, яка проводить передсезонний збір у США.

Українець вирушив до Лондона на підписання контракту з "Арсеналом". Зінченку залишилося пройти лише медогляд для підписання 4-річного контракту із "канонірами".

Додамо, що головний тренер лондонців Мікель Артета добре знайомий з можливостями Зінченка, оскільки мав досвід спільної роботи з українцем під час перебування асистентом Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті".

Раніше повідомлялося, що сума трансферу становитиме 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони "містяни" отримають як бонуси.

Нагадаємо, минулого сезону 25-річний футболіст провів за чемпіонів Англіїі в усіх турнірах 28 матчів, у яких відзначився п'ятьма гольовими передачами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також