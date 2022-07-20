Зінченко залишив розташування "Манчестер Сіті" і прямує до Лондона

Українець за крок від підписання контракту з "Арсеналом".

В "Арсеналі" твоє майбутнє

Захисник "Манчестера Сіті" Олександр Зінченко залишив розташування своєї команди, яка проводить передсезонний збір у США.

Українець вирушив до Лондона на підписання контракту з "Арсеналом". Зінченку залишилося пройти лише медогляд для підписання 4-річного контракту із "канонірами".

Додамо, що головний тренер лондонців Мікель Артета добре знайомий з можливостями Зінченка, оскільки мав досвід спільної роботи з українцем під час перебування асистентом Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті".

Раніше повідомлялося, що сума трансферу становитиме 30 мільйонів фунтів. Ще два мільйони "містяни" отримають як бонуси.

Нагадаємо, минулого сезону 25-річний футболіст провів за чемпіонів Англіїі в усіх турнірах 28 матчів, у яких відзначився п'ятьма гольовими передачами.