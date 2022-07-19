Жіноча та чоловіча студентські збірні України з футзалу на ЧС-2022 поступилися Бразилії

Другий тур був нещасливим для України.

У португальських Бразі та Гімарайнші продовжуються поєдинки чемпіонату світу-2022 з футзалу серед студентських команд.

Жіноча збірна України потрапила до групи В. 18 липня в першому матчі "синьо-жовті" перемогли Німеччину (3:2). Однак у другому поєдинку, який проходив сьогодні у Гімарайнші, наші дівчата поступилися Бразилії — 0:4.

Тепер доля української команди залежатиме від результату гри німкень із бразилійками та ситуації в інших групах.

Схожа ситуація склалася і для чоловічої збірної, яка сьогодні також зустрічалася із бразильськими суперниками та також програла – 3:6.

Поєдинок проходив в Бразі.

Завтра, 20 липня, на "синьо-жовтих" очікує кінцева гра групового етапу, зі збірною Оману (початок — о 16.00 за київським часом).

Нагадаємо, в першому турі підопічні Олександра Косенка переграли словаків – 4:1.