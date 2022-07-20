Луческу дав пресконференцію напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти "Фенербахче"

Сьогодні в польському місті Лодзь на муніципальному стадіоні "ЛКС ім. Владислава Круля" "Динамо" матчем проти "Фенербахче" в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів офіційно відкриває свій сезон-2022/23.

Напередодні головний тренер київського клубу Мірча Луческу на традиційній пресконференції поділився очікуваннями від зустрічі з турецьким клубом.

"Ми вирішили грати в Польщі, бо знаємо, що тут нам забезпечена підтримка вболівальників. Тут багато українців, тому на нас очікує відмінна атмосфера під час домашнього матчу, що має допомогти нам здобути хороший результат.

Некоректно говорити, що я грав проти Жорже Жезуша (керманич "Фенербахче". - прим. LB.ua), це команда "Динамо" грала проти команди "Бенфіка". Щодо Жезуша, можу сказати, що це дуже кваліфікований, досвідчений фахівець.

Мені імпонує те, як він керує командами, до вподоби стиль гри його команд. Знаю, що він також добре знає мене. Ми готувалися до цих матчів, виходячи з гри його команди, а також ґрунтуючись на минулорічному нашому протистоянні з його "Бенфікою", - цитує румунського фахівця клубна пресслужба.

"Минулого сезону "Бенфіка" під керівництвом Жезуша показала хороший результат, вони двічі обіграли "Барселону".

Зазначу, що "Фенербахче" - теж дуже хороша команда, яка до того ж посилилася цього літа досвідченими гравцями. Старшим із новачків "Фенербахче" - 29-30 років, вони пограли в європейських топчемпіонатах. Наприклад, Джошуа Кінг, Лінкольн, Брума, Вільям Арао.

Але й у нас хороший колектив, який грає вже близько двох років разом. Сподіваюся, що моїм гравцям вдасться на час гри забути про ті жахіття, які відбувається в Україні і сконцентруватися на грі.

Ця гра дуже важлива не лише для нас, не лише для вболівальників "Динамо", а й для народу України, який чекає від нашої команди перемоги. Водночас я розумію, що цей матч важливий і для "Фенербахче", адже клуб вклав серйозні кошти в команду і чекає на її вихід до групового етапу", - підкреслив наставник "Динамо".

"Ми не мали постійного місця базування, навпаки - ми подорожували Європою в рамках благодійного туру. Він був дуже важливим, оскільки ми таким чином могли згуртувати біженців з України, щоб вони могли відчути себе на трибунах стадіонів частиною родини.

Можу лише подякувати своїм підопічним, які грали заради України. Також намагалися у цих поєдинках давати рівноцінну ігрову практику футболістам, щоб вони підійшли до ігор з "Фенербахче" у хороших кондиціях. Це було непросто, оскільки багато наших хлопців виступали за національні збірні до 15 червня.

Їм потрібен був відпочинок, після чого вони приєдналися до нас на тренувальному зборі. Три матчі нам знадобилося, щоб привести хлопців до спільного знаменника, і два залишилося для цілеспрямованої підготовки. Вважаю, що зараз команда перебуває у хорошій формі", - додав Луческу.

Нагадаємо, матч у Лодзі розпочнеться о 21:00 за київським часом.