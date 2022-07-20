Рейзлін завоював для України першу медаль на чемпіонаті світу-2022 з фехтування

Шпажист Ігор Рейзлін завоював для України першу медаль чемпіонату світу-2022 з фехтування, який цими днями проходить у Каїрі.

На шляху до півфіналу Рейзлін здолав Романа Александрова з Узбекистану - 12:9, Трістана Тулена з Нідерландів - 13:12, Мате Тамаша Коха з Угорщини - 15:10 та Фон Хой Суня з Гонконгу - 14:13.

У півфіналі українськийб бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 зустрівся з чинним олімпійським чемпіоном у команді та дворазовим бронзовим призером чемпіонатів Азії в особистих першостях японцем Кадзуясу Мінобе.

Основний час не виявив переможця – 12:12, а вирішальний укол зробив японець, здобувши путівку у фінал, де він програв олімпійському чемпіону в особистій першості французу Ромену Каннону.

Зазначимо, що "бронзовий" фінал у цій дисципліні не проводиться, таким чином Рейзлін вдруге у кар'єрі посів третє місце на чемпіонатах світу. Аналогічне досягнення підкорилося українцеві у 2019 році.

ЧС триватиме до 23 липня.