Українські шпажистки вибороли "бронзу" чемпіонату Європи з фехтування

У цій дисципліні Україна залишалася без медалі 17 років.

Жіноча збірна України у командній шпазі стала третьою на чемпіонаті Європи з фехтування, що проходить у турецькій Анталії.

У "бронзовому" фіналі наші дівчата у складі Владислави Харкової, Яни Шемякіної, Юлії Свистиль та Інни Бровко в завзятому поєдинку обіграли команду Швейцарії – 45:42.

Це перша бронзова нагорода за 17 років для жіночої збірної після третього місця на континентальній першості у 2005 році.

Нагадаємо, раніше на цьому чемпіонаті шпажистка Владислава Харкова здобула "золото", а чоловіча збірна взяла "срібло" у фехтуванні на шаблях.