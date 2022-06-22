Романчук із рекордом України взяв "бронзу" чемпіонату світу з водних видів спорту

У столиці Угорщини продовжується XIX чемпіонат світу з водних видів спорту.

Напередодні відбувся фінальний заплив на 800 метрів вільним стилем у чоловіків.

Фото: EPA/UPG

Михайло Романчук після 750 метрів дистанції лідирував у цьому запливі, але на останній відрізок сил українця не вистачило, і він завоював лише бронзову медаль, поступившись олімпійському чемпіону Токіо-2020 Боббі Фінке зі США та Флоріану Велльброку з Німеччини.

При цьому Романчук встановив новий рекорд України, покращивши свій же результат (7:41,28) майже на півтори секунди.

Чемпіонат світу-2022. Плавання. 800 метрів. Вільний стиль.

Боббі Фінке (США) – 7:39,84 Флоріан Велльброк (Німеччина) – 7:39,63 Михайло Романчук (Україна) – 7:40,05.

Зазначимо, що для України медаль Романчука стала четвертою на чемпіонаті світу у Будапешті. Раніше "золото" та два "срібла" завоювали дівчата-синхроністки в артистичному плаванні.