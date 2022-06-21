Квартет українських шаблістів завоював "срібло" чемпіонату Європи

На чемпіонаті Європи з фехтування в турецькій Анталії чоловіча збірна України сенсаційно завоювала "срібло" в командних змаганнях шаблістів.

До змагань наша команда в складі Андрія Ягодки, Юрія Цапа, Василя Гумена та Богдана Платонова підходила на 26-му місці світового рейтингу. Проте зуміла прорватися у фінал, де поступилася бронзовим призерам Олімпіади-2020 команді Угорщини – 39:45.

На шляху до фіналу "синьо-жовті" перемогли Іспанію, Німеччину та Туреччину.

Зазначимо, що це перша з 2013 року медаль української чоловічої шаблі на чемпіонаті Європи.

Раніше першу медаль у Туреччині для української збірної здобула шпажистка Влада Харькова, яка стала чемпіонкою Європи.

Континентальна першість в Анталії триватиме до 22 червня.