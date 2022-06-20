Російська тенісистка змінила громадянство заради участі у Вімблдоні

Натела Дзаламідзе пішла на цей крок через санкції.

Російська тенісистка Натела Дзаламідзе набула грузинського громадянства, що дозволить їй виступити на Вімблдоні-2022, інформує "Великий теніс України".

Дзаламідзе заявилася на участь у трав'яному мейджорі в парному розряді.

Ще на "Ролан Гаррос" Натела брала участь як представниця Росії.

Раніше Вімблдон заборонив участь у турнірі представників Росії та Білорусі через війну в Україні.

Зазначимо, що решта організаторів турнірів "Великого шолома" – Roland Garros та US Open допустили тенісистів із цих країн, але під нейтральним прапором.