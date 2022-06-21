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Україна здобула "срібло" на Кубку світу з академічного веслування

Український квартет поступився лише данцям.

Україна здобула "срібло" на Кубку світу з академічного веслування
Фото: ФІСА

Чоловіча збірна України вдало виступила на другому етапі Кубка світу-2022 з академічного веслування, що відбувся в польському Познані.

Екіпаж Олексія Сябро, Романа Бедарєва, Владислава Яхнієнка та Дениса Дяченка прийшов до фінішу другим у змаганнях парних четвірок у легкій вазі.

У фінальному запливі українці на останніх метрах змогли випередити команду Таїланду. Золоті медалі вибороли представники Данії.

Зазначимо, що на першому етапі Кубка світу-2022 українці в Белграді вибороли "бронзу". Наступний етап відбудеться 8-10 липня в Люцерні, Швейцарія.

Познань, Польща. Кубок світу-2022 з академічного веслування. Парні четвірки. Чоловіки. Легка вага.

  1. Данія - 06:01,33
  2. Україна - 06:03,25
  3. Таїланд - 06:03,45.
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