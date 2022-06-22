Британський промоутер і співорганізатор головної події року в суперважкій вазі Едді Гірн представив промо-ролик майбутнього реваншу чемпіона світу за версіями WBA, WBO і IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) і Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
August 20, Jeddah, Saudi Arabia - The Rematch!! #UsykJoshua2 @MatchroomBoxing @SCEEKSA pic.twitter.com/jWjfBQEZt7— Eddie Hearn (@EddieHearn) June 21, 2022
Нагадаємо, поєдинок Усика та Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
За цей поєдинок боксери отримають однакові гонорари.
Напередодні Усик і Джошуа провели дуель поглядів.