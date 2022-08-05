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Ще один бразильський легіонер покинув "Шахтар"

Марлон став гравцем "Монци".

Ще один бразильський легіонер покинув "Шахтар"
Марлон
Фото: ФК "Монца"

Захисник "Шахтаря" Марлон став гравцем "Монци", повідомляє пресслужба італійського клубу.

Марлон підписав з новачком Серії А сезону-2022/23 контракт до 2023-го року.

Марлон пограв в "Шахтарі" всього лише рік, він встиг провести за "гірників" 22 матчі.

Додамо, що власником "Монци" є колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.

Раніше повідомлялось, що ексодноклубники Марлона і співвітчизники Ісмаїлі, Додо і Маркіньйос Сіпріано перейшли у "Лілль", "Фіорентину" та "Крузейро" відповідно, а ізраільтянин 

Манор Соломон - у "Фулгем".

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