Ще один бразильський легіонер покинув "Шахтар"

Захисник "Шахтаря" Марлон став гравцем "Монци", повідомляє пресслужба італійського клубу.

Марлон підписав з новачком Серії А сезону-2022/23 контракт до 2023-го року.

Марлон пограв в "Шахтарі" всього лише рік, він встиг провести за "гірників" 22 матчі.

Додамо, що власником "Монци" є колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.

Раніше повідомлялось, що ексодноклубники Марлона і співвітчизники Ісмаїлі, Додо і Маркіньйос Сіпріано перейшли у "Лілль", "Фіорентину" та "Крузейро" відповідно, а ізраільтянин

Манор Соломон - у "Фулгем".