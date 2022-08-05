Ще один бразильський легіонер покинув "Шахтар"

Захисник "Шахтаря" Марлон став гравцем "Монци", повідомляє пресслужба італійського клубу.
Марлон підписав з новачком Серії А сезону-2022/23 контракт до 2023-го року.
Марлон пограв в "Шахтарі" всього лише рік, він встиг провести за "гірників" 22 матчі.
Додамо, що власником "Монци" є колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі.
Раніше повідомлялось, що ексодноклубники Марлона і співвітчизники Ісмаїлі, Додо і Маркіньйос Сіпріано перейшли у "Лілль", "Фіорентину" та "Крузейро" відповідно, а ізраільтянин