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Коваленко повернувся до "Спеції"

Українця знову орендував лігурійський клуб.

Коваленко повернувся до "Спеції"
Віктор Коваленко
Фото: AC Spezia

Формально залишаючись гравцем бергамської "Аталанти" Віктор Коваленко на сезон знову став гравцем "Спеції".

Клуби досягли орендної домовленості, за якою українця зобов'язаний буде викупити клуб з однойменного міста, у разі збереження прописки Aquilotti в Серії А.

Варто сказати, що минулого сезону хавбек, виступаючи за "Спецію", провів 26 матчів у Серії А. На його рахунку 1 гол і 4 асисти.

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