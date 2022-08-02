WBA зобов'язала українця Далакяна провести захист титулу з непереможним костариканцем

Контракт має бути підписаний до кінця місяця.

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) українець Артем Далакян (21-0, 15 КО) отримав чергового обов'язкового претендента.

Ним став костариканець Давид Хіменес (12-0, 9 КО), у послужному списку якого також відсутні поразки.

WBA дала час до 31 серпня, щоб сторони вирішити всі ключові питання щодо організації титульного бою.

34-річний Далакян завоював титул чемпіона світу у 2018 році. У листопаді 2021 року в поєдинку проти Луїса Консепсьйона (40-9, 28 КО) українець вп’яте успішно захистив пояс.