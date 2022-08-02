Жіноча збірна України виграла четвертий матч поспіль на шаховій Олімпіаді-2022

Фото: Chess Olympiad 2022

Напередодні в індійському Ченнаї завершився четвертий змагальний день шахової Олімпіади-2022.

Жіноча збірна України у складі Ганни й Марії Музичук, Ганни Ушеніної і Юлії Осьмак здобула четверту перемогу поспіль, обігравши Болгарію – 2,5:1,5.

Після чотирьох турів українки йдуть у першій трійці загального заліку.

After 4 rounds, eight teams won all matches in the Women's section of the Chess Olympiad:



Azerbaijan

Poland

Ukraine

India A

France

India B

Georgia

Romania#ChessOlympiad pic.twitter.com/cqW0s2MKH0 — International Chess Federation (@FIDE_chess) August 1, 2022

Своєю чергою, чоловіча команда в Індії програла вперше. Після нічиєї з Кубою попереднього туру (2:2) українці поступилися словакам – 1,5:2,5.

На старт Олімпіади вийшли 188 чоловічих та 162 жіночих збірних. Буде зіграно по 11 турів, змагання триватимуть до 9 серпня.