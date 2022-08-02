Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Україна вимагає від РФ повернення третини закордонного майна колишнього СРСР, - Вадим Пристайко
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
ГоловнаСпорт

Жіноча збірна України виграла четвертий матч поспіль на шаховій Олімпіаді-2022

Чоловіча - вперше програла.

Фото: Chess Olympiad 2022

Напередодні в індійському Ченнаї завершився четвертий змагальний день шахової Олімпіади-2022.

Жіноча збірна України у складі Ганни й Марії Музичук, Ганни Ушеніної і Юлії Осьмак здобула четверту перемогу поспіль, обігравши Болгарію – 2,5:1,5.

Після чотирьох турів українки йдуть у першій трійці загального заліку.

Своєю чергою, чоловіча команда в Індії програла вперше. Після нічиєї з Кубою попереднього туру (2:2) українці поступилися словакам – 1,5:2,5.

На старт Олімпіади вийшли 188 чоловічих та 162 жіночих збірних. Буде зіграно по 11 турів, змагання триватимуть до 9 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також