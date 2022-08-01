Гравець збірної України висловив бажання покинути "Ференцварош", який тренує екснаставник збірної Росії

Олександр Зубков не проти змінити клубну прописку.

Український легіонер "Ференцвароша" Олександр Зубков натякнув на вихід з угорського клубу.

У коментарях до посту в інстаграмі один із фанатів "фраді" закликав Зубкова залишити угорський клуб, на що гравець збірної України відповів: "Сподіваюся, скоро так і буде". Згодом футболіст видалив цю репліку.

Зазначимо, що "Ференцварош" тренує російський фахівець Станіслав Черчесов, з яким збірна Росії на домашньому Чемпіонаті світу-2018 дійшла стадії чвертьфіналу.

Цього сезону Зубков на полі не з'являвся.

Раніше повідомлялося, що переговори про трансфер Олександра веде донецький "Шахтар".