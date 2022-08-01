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Гравець збірної України висловив бажання покинути "Ференцварош", який тренує екснаставник збірної Росії

Олександр Зубков не проти змінити клубну прописку.

Гравець збірної України висловив бажання покинути "Ференцварош", який тренує екснаставник збірної Росії
Олександр Зубков
Фото: "Ференцварош"

Український легіонер "Ференцвароша" Олександр Зубков натякнув на вихід з угорського клубу.

У коментарях до посту в інстаграмі один із фанатів "фраді" закликав Зубкова залишити угорський клуб, на що гравець збірної України відповів: "Сподіваюся, скоро так і буде". Згодом футболіст видалив цю репліку.

Зазначимо, що "Ференцварош" тренує російський фахівець Станіслав Черчесов, з яким збірна Росії на домашньому Чемпіонаті світу-2018 дійшла стадії чвертьфіналу.

Цього сезону Зубков на полі не з'являвся.

Раніше повідомлялося, що переговори про трансфер Олександра веде донецький "Шахтар".

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