Ми не вибачатимемося перед Україною, український посол має вибачатися перед нами, - президент "Фенербахче"

Президент "Фенербахче" Алі Коч заявив, що клуб не збирається вибачатися перед Україною за поведінку своїх уболівальників під час матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Динамо" (1:2).

За словами Коча, українські футболісти влаштували провокацію під час поєдинку та змусили ультрас підтримати президента РФ Володимира Путіна.

"Ми не вибачатимемося перед Україною. Поясню причину. Після обурливих заяв українського посла він має вибачатися перед нами.

Ми зосереджені на об’єднанні, а не на поділі. Інциденти під час футбольних матчів не мають стояти на першому місці", — цитує Коча milliyet.com.tr.

Нагадаємо, у матчі "Фенербахче" - "Динамо" стався скандальний епізод: турецькі фани на трибунах стадіону "Шюкрю Сараджоглу" почали скандувати ім'я президента РФ. Підписуйтесь на наш Youtube канал

На цей епізод відреагували в МЗС України та УАФ, яка звернулася до УЄФА щодо поведінки турецьких уболівальників.

Надзвичайний та Повноважний Посол України у Туреччині Василь Боднар також засудив дії фанатів "Фенербахче", назвавши їх неприйнятними.

Своєю чергою, УЄФА відкрив дисциплінарне провадження проти "Фенербахче" через поведінку вболівальників.